Exportations : Les litchis malgaches débarquent en Europe

Une belle réussite organisationnelle. Après la collecte sous la supervision sans relâche du ministre de l’Indus­trialisation, du commerce et de la consommation, MICC, et ses ramifications régionales, les litchis venus de Madagascar commencent à être débarqués en Europe, leur principale destination. Jeudi, le Baltic Klipper, un des deux navires partis depuis le port de Toamasina vers fin novembre, chargés de litchis, a atteint le port de Zeebrugge pour rejoindre la France. L’Atlantic Klipper, l’autre « bâtiment » transportant ces fruits juteux, sera attendu en Belgique entre le 15 et le 19 décembre. Ces vagues successives, avec les litchis sud-africains, devraient amorcer une décrue des prix aux consommateurs finaux. Les litchis de Madagascar seront ainsi au rendez-vous des bonnes tables pour les fêtes de fin d’année. Aux côtés des classiques de la gastronomie française et européenne.