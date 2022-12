ENVIRONNEMENT – Des jeunes femmes prêtes à se lancer dans les patrouilles forestières

Métier risqué. Patricia Harivelonirina a quitté Imerinimady Ambositra pour suivre une formation au Centre national de formation des techniciens forestiers (CNFTF) à Angavokely, à l’Est d’Antananarivo, pendant deux ans. Du haut de ses 22 ans, cette jeune femme ambitionne de se lancer dans les patrouilles forestières. « L’exploitation illicite des forêts et la coupe illégale des bois gagnent du terrain, chez nous. Cette dégradation m’écœure. Le métier de garde forestier est, certes, risqué mais je veux m’y lancer pour protéger notre environnement », témoigne Patricia Harivelonirina, hier, lors de la cérémonie de remise de diplôme de trente nouveaux techniciens forestiers du CNFTF à Angavokely.

La sortie officielle de ces techniciens vient à point nommer. Le besoin en garde forestier est très élevé à Madagascar. Un agent s’occupe de 28 000 hectares. On ne s’étonne pas que le rythme de la déforestation s’accélère. « Il s’avère urgent de recruter ses nouveaux récipiendaires au sein du ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD), pour combler ce gap », indique Mirana Robisoa, directeur du CNFTF.

Nouveau standard

Le MEDD et ses partenaires, constitués de l’USAID Hay Tao, du programme Page-GIZ, de l’ambassade d’Allemagne, du programme Rindra de l’Union Euro­péenne, entre autres, ont convenu de densifier la formation des techniciens forestiers, pour rehausser leurs compétences, pour accompagner efficacement la réforme de la gouvernance et de la gestion durable des ressources naturelles. Le référentiel de formation a été, donc, mis à jour, et le programme de formation a été conduit en respectant les nouveaux standards de ce référentiel. Le module Police judiciaire a été ajouté dans l’offre de formation. « Cer­taines régions sont difficiles à gérer face à l’insuffisance d’agent. Nous avons déjà demandé des postes budgétaires pour augmenter le personnel du MEDD », indique Fenohery Randrianantenaina, coordonnateur général de l’organe de coordination des actions stratégiques pour la diplomatie verte et des organismes rattachés auprès du MEDD.