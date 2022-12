ÉCOLE SPÉCIALISÉE – Les enseignants du centre Les Orchidées blanches décorés

Honorés. Après 23 ans de service au sein du centre Les Orchidées blanches, Vola Rasolonjatovo, responsable auprès de ce centre, est décorée officier de l’ordre national. « C’est un honneur d’être récompensée pour le travail effectué auprès des personnes en situation de handicap », réagit cette enseignante, hier, lors de la cérémonie de remise de médailles de près de trente employés du centre, dans le cadre de la célébration de son 50e anniversaire, à l’hôtel Yandi Bypass à Ankadindratombo. Elle a commencé à travailler dans ce centre, très jeune. « À l’âge de 21 ans, j’ai cherché un stage, et je suis tombée sur ce centre, alors que je n’avais aucune compétence sur la prise en charge des personnes en situation de handicap, à l’époque. J’ai suivi plusieurs formations, depuis, aussi bien à Madagascar qu’à l’étranger », raconte-t-elle. Outre ces formations, elle a développé des techniques propres à elle, qui servent à améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap, notamment, les personnes autistes. « Ce n’est pas difficile pour moi de communiquer avec elles, bien qu’elles souffrent, dans la plupart des cas, d’un problème relationnel », enchaine-t-elle. La philanthropie a permis à Vola Rasolonjatovo de s’épanouir, durant ces 23 ans de service. Tout le personnel de ce centre nourrit cette attitude altruiste et humanitaire. Grâce à ces gens altruistes, aux appuis des partenaires techniques et financiers, comme la Principauté de Monaco, la Savonnerie tropicale, le centre continue d’agir, en faveur des personnes en situation de handicap, après 50 ans d’existence. Plus de trois cents bénéficiaires ont été pris en charge dans ce centre, depuis.