ANTSIRANANA – L’opération jugement supplétif se poursuit dans le milieu rural

À quelques jours de la fin d’année, l’opération jugement supplétif gratuit pour établir la copie d’acte de naissance se poursuit en milieu rural et urbain.

Hier, la commune rurale de Mangaoko-Antsiranana-II, une commune de neuf mille quatre cents âmes, a abrité une audience foraine de jugement supplétif dans le cadre de cette campagne afin que les populations locales puissent bénéficier ces actes administratifs. Tôt le matin, de nombreuses personnes du chef lieu de la commune et des fokontany environnants se sont rassemblées devant le bureau communal, pour entamer les procédures y afférentes.

Alors pendant deux jours, de 8 heures du matin jusqu’à la fin de l’après-midi, les « sans copies» n’ont cessé de faire la queue pour enfin exister officiellement. Ceux qui viennent de très loin ont même dormi avec leurs zébus et charrettes pour attendre leurs tours. Parmi les villageois qui y ont afflué, des mères célibataires avec leurs enfants et des jeunes venant des villages reculés Parmi eux Tombo, un jeune âgé de trente ans venant du village d’Antanamadriry, mais qui n’a pas eu encore sa carte d’identité. Pour la première fois il s’émerveille de voir son nom écrit sur un papier blanc.

Zones murales

Lors de cette opération, il a été observé que les habitants des zones rurales sont plus déterminés à l’obtention de copies et de cartes d’identité par rapport à ceux qui habitent dans la ville ; ce grâce à l’opération gratuite. Des gens qui n’ont pas l’habitude d’entrer dans un bureau administratif sont apparus pour la première fois au bureau communal, tout en espérant recevoir pour la première fois leur identité.

« Ce n’est pas seulement lors des élections qu’une copie ou une carte d’identité est utile. Elles sont déjà requises pour la recherche d’un emploi ou la préparation d’un passeport. Donc c’est une opération pour le peuple « , a-t-il déclaré.

Notons que pour la première journée , cent huit jugements ont été rendus pour l’établissement des copies d’actes de naissance. Et l’opération a permis de délivrer environ deux cent cinquante cartes d’identité nationale.