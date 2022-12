AMBOHIDRATRIMO – Les gendarmes déjouent un rapt

Menace de mort et tentative de kidnapping. Le plan de trois malfaiteurs a été coupé court par les gendarmes dirigés par le commandant de compagnie d’Ambohidratrimo, selon les informations recueillies, hier. Deux villageois, l’un vivant à Antsahalava-Sarokoditra et l’autre à Antanetibe-Ambo­himarina, dans la commune d’Anjanadoria, ont été la cible des ravisseurs. Ceux-ci leur ont téléphoné pour réclamer à chacun six millions d’ari­ary.

Ils ont prévenu qu’ils les enlèveront s’ils refusaient de verser la somme. Les victimes se sont dépê­­chées pour déposer leur plainte auprès du poste avancé de la gendarmerie d’Anjana­doria. Les fins limiers sous la férule de leur commandant ont fait diligence pour identifier les personnes cupides qui ourdissaient le complot. Les enquêteurs sont remontés jusqu’aux trois principaux suspects. Ils sont des voisins de l’un des plaignants. Soumis à un interrogatoire, le trio est passé aux aveux. Les gendarmes ont relevé et rassemblé des preuves assez solides pour bétonner leur dossier. Le passage des présumés coupables au parquet du tribunal de première instance d’Antanana­rivo est attendu.