Toliara – Ravalomanana rassemble ses partisans

L’ancien président Marc Ravalomanana a débarqué à l’aéroport d’Andranomena Toliara hier matin à bord d’un avion commercial. Il a été accueilli par les membres du parti TIM de Toliara et du mouvement RMDM pour la province de Toliara. Une foule l’a par la suite acclamé depuis l’aéroport jusqu’à l’hôtel où il séjourne. Le cortège a d’abord fait un détour sur l’avenue principale de la ville de Toliara, en passant par Ankilisoafilira, Andaboly, pour finir du côté d’Andabizy.

L’ancien président de la République s’est permis quelques marches à pied sur certains passages pour saluer les piétons et les curieux plutôt étonnés de le voir se pavaner dans la cité du soleil. «Notre président envisage d’aller rencontrer des membres du parti et de la plateforme RMDM dans les périphéries de Toliara. C’est dans l’objectif de redynamiser les membres du parti et de contribuer à la résolution des problèmes internes de l’opposition à Toliara » annonce un membre du parti TIM de Toliara.

Des photos de Ravalo­manana avec le député Siteny Randrianasoloniaiko au salon de l’aéroport de Toliara ont circulé sur les réseaux sociaux hier. Notre source explique qu’ils se sont rencontrés au salon et ont discuté quelques minutes. « Cela n’a rien d’étonnant. Ce sont deux personnalités qui se rencontrent et se saluent » a souligné notre source. Un congrès est prévu être organisé durant le séjour du président national du TIM à Toliara.

Une rencontre avec la population est attendue au local de l’ex-Magro à Anda­boly dimanche prochain. L’organe mixte de conception (OMC) Atsimo Andre­fana a tenu une réunion stratégique les deux jours précédant l’arrivée de l’ancien Président. Éviter les risques de débordement a été le mot d’ordre. Des membres du comité de soutien à l’ancien Président en provenance de la capitale se sont plaints des divers contrôles dissuasifs érigés à leur encontre sur la RN7.