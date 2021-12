Météo – La vague de chaleur fait des victimes

La température est très élevée dans le Sud. La forte chaleur a fait plusieurs victimes.

«Apocalyptique ». Tel a été le mot que Beyndrova Paubert, habitant d’Ambo­vombe Androy, a utilisé pour décrire les impacts de la vague de chaleur qui frappe le Sud, en ce moment. « Le Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle intensif (CRENI) est débordé. Le taux de mortalité augmente. Les sources d’eau sont asséchées. Le prix de l’eau a triplé », signale-t-il.

Cette forte chaleur a provoqué la mort de plusieurs personnes. « Trois enfants sont décédés ce matin (ndlr: hier). Quatre autres ont succombé dimanche, lundi et mardi. C’est inhabituel. En temps normal, les décès ne sont pas aussi nombreux. Nous enregistrons, au maximum, deux décès par semaine », affirme un responsable de ce centre de référence pour la région d’Androy.

Ces enfants décédés n’auraient pourtant pas été en état critique. « Il nous semblait qu’ils allaient mieux. Ils étaient sous-sérum et étaient réhydratés. Puis, ils ne sont plus réveillés de leur sommeil », s’étonne un médecin. Plusieurs enfants sont hospitalisés : seize, contre quatre en temps normal. Beaucoup d’entre eux ont besoin de réanimation. Ils souffrent de malnutrition, de diarrhée et de déshydratation, à cause du tarissement des sources d’eau et de la température élevée. D’autres sont asphy­xiés. « On n’arrive pas à s’aérer, même dehors, l’air est très sec », ajoute le médecin. Le CRENI prévoit d’installer une toile de tente, ce jour, face à la hausse de l’hospitalisation.

Un décès

Les adultes ne sont pas épargnés par l’impact de cette chaleur intense. « Cette nuit (ndlr: dans la nuit du mercredi à jeudi), deux décès sont survenus à l’hôpital. Ces victimes souffraient de maladie cardiovasculaire », témoigne notre source. La chaleur aurait également emporté quelques personnes dans la communauté. « Un décès est survenu mardi. La victime semblait bien portant, puis d’un coup, il est décédé. On ignore s’il a succombé à la déshydratation, à la forte chaleur ou à l’accident vasculaire cérébral », rapporte le maire de la commune d’Erada, dans le district d’Ambovombe-Androy. Les températures élevées seraient des facteurs de décès liés à la maladie cardiovasculaire.

Le mercure a dépassé les 40°C dans la région d’Androy, ces derniers jours, selon la Direction générale de la météorologie. « Nous avons un détecteur de température à la maison. La température maximale a atteint 42°C à l’ombre, mardi. Ces deux derniers jours (ndlr : mercredi et jeudi), la température a diminué de 1 ou 2°C. Mais la forte chaleur persiste », affirme Beyndrova Paubert.

La chaleur est insupportable. Ses impacts perturbent le quotidien de la population. Les ménages doivent payer 1 500 ariary pour avoir 20 litres d’eau, en ville. Ce tarif aurait triplé, en l’espace de deux semaines. Les fleuves sont asséchés, les puits tarissent. Les habitants n’ont pas le choix. Pour se réhydrater, ils doivent boire, soit de l’eau non potable soit de l’eau salée. Des habitants d’Androy alertent les secours. « Nous avons besoin d’être ravitaillés en eau, d’urgence! », réclament nos sources.