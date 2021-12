Mandoto – Des armes de guerre arrachées aux bandits

Une opération de sécurisation conduite par la compagnie territoriale de la gendarmerie de Mandoto a fait ses preuves en fin de semaine. Deux armes de guerre, un Kalachnikov et un fusil d’assaut Mas 36, ont pu être récupérés avec quarante-six têtes de bovidés. Les armes et le troupeau en question ont été remis de leur propre gré par des individus identifiés comme étant des voleurs de zébus, après leurs aveux.

Les faits remontent au 25 novembre, lorsque des bandits armés ont commis un vol de bétail dans la village d’Ambatopaika, commune Vasiana, à Mandoto. Une autre attaque avait été perpétrée dès le lendemain. Alors que les malfaiteurs ont pris la fuite avec le troupeau, des éléments mixtes, composés de militaires et de gendarmes, ont mené une poursuite. Alors que les gendarmes suivaient les traces des voleurs, les militaires ont pour leur part effectué un bouclage. Une partie du bétail a pu être de ce fait récupérée. En continuant les recherches, les forces de défense et de sécurité ont démasqué un suspect. Soumis au feu roulant des questions, ce dernier est passé aux aveux en indiquant que les attaques armées et les vols de zébus, sur lesquels les forces armées font des recherches, seraient les œuvres de ses fils. Pour éviter l’arrestation, il a remis les deux armes de guerre en sa possession aux forces de défense et de sécurité et a donné quarante-six zébus pour remplacer le troupeau dérobé.