Huiles essentielles – Un Conseil national voit le jour

Accord conclu e t acquis. Le ministère de l’Environnement et du développement durable, MEDD, représenté par la ministre, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, et le Groupement des Exportateurs d’Huiles essentielles, Extraits et oléorésines de Madagascar, GEHEM, sous l’égide de son président en exercice, Nirina Olivier Rakotoson, ont signé un accord afin de mettre en place un Conseil National des huiles essentielles, extraits et oléorésines, ainsi que de promouvoir et développer la filière. La cérémonie s’est déroulée hier à Soanala Ambatobe.

Le GEHEM, par l’intermédiaire de ses représentants par région, souhaite réunir tous les acteurs de la filière huiles essentielles, extraits et oléorésines. « Grâce à la signature de cette convention et avec l’aide des Directions Régionales de l’Environnement et du Développement durable, DREDD, ils pourront instaurer un Conseil National qui régira la filière. Un partenariat avec le MEDD est nécessaire, car ce dernier constitue un acteur clé dans l’accompagnement et la mise en œuvre effective des activités liées à la promotion de la filière », soutient Nirina Olivier Rakotoson.

Cette collaboration entre dans le cadre de la Vision stratégique du gouvernement, à savoir, le « Velirano 10: Ny Fitantànana Maharitra ny Harena Voajanaharitsika ».

Filière stratégique

C’est bien connu, Mada­gascar dispose de divers produits qui constituent un potentiel économique, social et environnemental, si nous arrivons à instaurer des pratiques de management durables. La filière huiles essentielles qui est considérée comme une filière stratégique pourrait donc potentiellement devenir un pilier de l’économie verte au service du développement durable du pays. D’ailleurs, c’est le slogan que le groupement arbore.

Les objectifs de ce partenariat touchent principalement trois axes. Le plan juridique et gouvernance, vise à mettre en place un cadre légal, réglementaire et de gouvernance clair et uniforme sur tout le territoire malagasy afin de promouvoir la transition des sociétés informelles vers le formel; mais également la révision de la fiscalité et la parafiscalité applicables à la filière.

Le plan énergétique et environnemental dans lequel est mentionné un reboisement à grande échelle afin d’arriver à l’autonomie énergétique, la recherche de solutions et de substitutions à l’utilisation du bois de chauffe, et la mise en place d’un cahier de charges unique dans la fabrication d’alambics.