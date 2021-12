Exposition photos – Le festival « Sar’Nao » se poursuit de plus belle

Sous le patronnage de l’ambassade d’Espagne à Pretoria, le Consulat Honoraire d’Espagne à Antananarivo dans le cadre du festival « Sar’Nao » convie le public à découvrir l’exposition photographique « Fotciencia 17 », jusqu’au 17 décembre, dans le hall de la Mairie de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA).

Suivant la thématique autour du changement climatique initié lors de la 12ème édition du Mois de la Photo et du festival « Sar’Nao », c’est toute une sélection de photographies scientifiques extraites du projet « Fo tciencia », le concours annuel de photographie scientifique organisé par la Fondation Espagnole pour la Science et la Technologie, avec l’appui technique du Centre espagnol pour la Recherche Scientifique, et la collaboration de la fondation « Fundaciôn Jesûs Serra » que le public aura le plaisir d’y découvrir.

Dans le dessein de faire sortir la science des laboratoires et de la rapprocher des citoyens, les photographies exposées ont été faites par des chercheurs, des étudiants en secondaire et même par des simples citoyens qui parviennent de surcroît à achever des œuvres artistiques à fort impact visuel et technique. Près d’une quarantaine de photographies sont ainsi exposées dans le hall de l’Hôtel de Ville Analakely actuellement. Chacune de ces photographies étant accompagnée d’un texte explicatif sur le procès créatif conduisant à sa réalisation, ainsi que sur le volet scientifique concerné, soit la zoologie marine, la géologie, la vie arboricole ou la technique agricole intensive.

L’exposition nous convie ainsi à nous sensibiliser sur les dérives du changement climatique, tout en nous faisant voyager