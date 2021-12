Colloque – L’élevage se remet en question

Depuis hier, les acteurs de l’élevage sont en conclave au CCI Ivato. Des résolutions fermes et réalistes sont attendues.

Motivé. « Nous avons une obligation de résultats. Nous allons montrer au président de la République Andry Rajoelina qui fera une déclaration ici-même, demain (ndlr : aujourd’hui) que nous avons la ferme volonté de redorer le blason souillé de l’élevage par des résolutions réalistes, pragmatiques et conformes aux attentes présidentielles », a exhorté le docteur Raymond, vice ministre chargé de l’élevage auprès du ministère de l’Agriculture, à l’endroit des trois cent cinquante participants au Colloque national pour le développement de l’élevage au Centre de conférence internationale d’Ivato, CCI, dont les travaux ont commencé depuis hier pour être finalisés demain.

Après quoi, il a posé une question aussi pertinente que circonstancielle. « Dans quel état se trouve aujourd’hui l’élevage malgache? » Les premiers éléments de réponse étaient venus du sénateur Tsiebo Mahaleo, fils du grand sud et une personnalité connue du milieu. « Il fut des moments où le nombre des têtes des zébus dans le pays, pour ne prendre que cet exemple, a été le même sinon plus que celui des habitants. Une richesse qui a fait la fierté nationale. Aujourd’hui, pour diverses raisons, en l’occurrence la recrudescence permanente des vols de bœufs, souvent accompagnés par actes de barbaries inouïes, a plus que découragé les éleveurs les plus assidus ».

Nuisible à l’environnement

Dans la foulée des idées présidentielles, il a souhaité qu’à l’issue des trois jours de discussions et d’échanges entre tous les principaux acteurs « il en ressort un planning d’actions précises. Qui fera quoi et quand pour permettre un suivi-évaluation suivant un chronogramme tout aussi préétabli ». Tsiebo Mahaleo, sous la casquette de parlementaire, a aussi rassuré que « le Sénat est tout à fait prêt à apporter sa contribution pour d’éventuelles modifications des dispositions légales, devenues caduques et dépassées par l’évolution sur le terrain ».

Dans cette optique d’un nouvel élan, le docteur Raymond a recentré les prochains débats sur trois points essentiels. L’élevage passe pour être des activités nuisibles à l’environnement. Détruisant la terre, absorbant beaucoup d’eau. La sécurité alimentaire mondiale devient un enjeu planétaire. À cause de la sécheresse qui touche de nombreux pays, les besoins vont s’accroître. Tout cela constitue des opportunités. Il nous appartient de les saisir.

Le ministre de l’Agricul­ture et de l’élevage, Harifidy Ramilison, résume le tout par des mises au point à des fins utiles. « Ce colloque aura été la finalité des consultations inclusives et participatives au niveau régional. Plusieurs thèmes vont être passés au peigne fin. Des grands éleveurs aux exploitations familiales, rien ne sera laissé au hasard. La loi de finances initiale a déjà envisagé les fonds nécessaires pour consolider la stratégie nationale en cours d’élaboration. Je ne dirais pas davantage pour ne pas influencer les pourparlers qui vont suivre ».

Il reste ainsi à attendre des orientations claires et sans équivoque pour faire de l’élevage un vrai levier de l’émergence économique. L’état d’esprit du Velirano numéro 9 du président de la République Andry Rajoelina. Axé sur la lutte contre la malnutrition et l’autosuffisance alimentaire. Un menu plus que copieux pour les « séminaristes » d’Ivato.