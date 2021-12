Antananarivo – Ramassage accéléré des ordures dans la capitale

Coup de poing. C’est la nouvelle opération de ramassage des déchets opérée par la Société Municipale d’Assai­nissement (SMA) depuis avant-hier soir. Les points noirs de la capitale sont les zones ciblées par cette opération de la SMA depuis mercredi. L’opération va se poursuivre durant cinq à sept jours pour alléger l’entassement dans les bacs à ordures depuis la semaine dernière.

« Plusieurs quartiers bénéficieront de cette opération, pour ne citer que le fokontany d’Anosibe et ses environs. Nous avons déjà effectué le ramassage auprès de ce fokontany depuis le début de l’opération. Nous allons continuer du côté d’Ambodin’Isotry et des 67ha. L’opération va se poursuivre dans le sixième arrondissement, notamment dans la partie nord, à Ambohimanarina et dans le cinquième arrondissement mais aussi dans le fokontany Ankatso et ses environs », indique le colonel Jaona Ravo avy Andrianaivo, directeur général de la SMA.

Les points noirs de la capitale sont actuellement les quartiers où il y a des marchés. « Durant la semaine, des problèmes se sont passés à la décharge d’Andralanitra. Nous n’avons collecté que dix bacs à ordures par jour », enchaîne le responsable.

Pour Anosibe, près de deux cent cinquante tonnes ont été ramassées durant la première opération. Le taux de remplissage des bacs à ordures augmente en cette période. Les opérations ne sont pas suffisantes pour combler les besoins en ramassage dans les quartiers concernés.

Fréquent

L’amoncellement des ordures dans la capitale est fréquent dans tous les quartiers. « Je crois que le ramassage des ordures chez nous n’est pas suffisant. Il n’existe qu’un seul bac à ordures visible », indique Holy, une habitante de Tsarahonenana. L’heure fixée pour le jet d’ordure n’est pas respectée. Par ailleurs, Andralanitra reçoit à peu près 400 tonnes de déchets par jour. Les déchets atteignent près de 1 800 000 m3 de hauteur.

Actuellement, la décharge d’Andralanitra est pratiquement saturée et sa gestion est de plus en plus difficile. Des solutions pourraient être avancées afin de limiter cette saturation dans les années à venir. Le centre de tri sera mis en place dans le district d’Avaradrano dans la commune Manandriana Sabotsy Namehana. Il s’étale sur près de 4 Ha et sera opérationnel à partir du mois de décembre. La création de ce centre pourrait alléger les charges des déchets à Andra­lanitra. Le désengorgement de la décharge d’Andralanitra en est le premier objectif.