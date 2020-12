Vélo – Promotion du cyclotourisme sur le marché local

Depuis le confinement, le vélo a obtenu de plus en plus de succès aussi bien en matière de transport qu’en matière d’activité sportive et de loisir. Dans ce contexte, l’association K-VTT ou Kolon­tsain’ny Voy Tongotra sy ny Tontolony a présenté hier un projet de promotion de cette activité en vue de sa contribution à la relance du tourisme local.

« Nés de consciences de l’importance du vélo comme mode de transport idéal pour l’après crise, un moyen de transport à part entière et la volonté de promouvoir des modes de transport non motorisé dans la lutte contre la pollution de l’air et la protection de l’environnement, nous avons décidé d’organiser la première édition de l’événement K-VTT. Notre objectif étant d’encourager, de dynamiser le tourisme interne et de prendre part à la promotion de la destination Madagascar et de remettre en activité les opérateurs touristiques dans ce domaine, à l’instar des prestataires spécialisés, tours opérateurs, ou encore les guides » explique Fenosoa Tolojanahary vice-président de l’association K-VTT.

Débuté hier, pour être clôturé le 12 décembre, cet événement constituera la première grande manifestation autour de la culture de vélo mélangée de tourisme interne dans le contexte d’après crise. Tous ceux qui s’intéressent au bike sont ainsi attendus aux diverses conférences organisées et sur cette parade en vélo d’Ambodifasina jusqu’à Ambohimanga Rova, point d’orgue de la manifestation.