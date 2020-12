Tourisme – Le métier de guide touristique vacille

La « libéralisation » du métier menace les guides touristiques. Ces derniers craignent pour l’avenir du tourisme.

Tourmentés. Un projet de tex tes sur la suppression des agréments pour pouvoir exercer le métier de guide touristique est en coulisse. Une réunion pour étudier la question s’est tenue la semaine dernière au ministère en charge du Tourisme. Une « libéralisation » du métier qui est vue par les guides comme menaçant à la fois le coté formel de leur métier, mais aussi, le tourisme en général. «

L’agrément serait facultatif et non obligatoire pour ceux qui veulent exercer le métier. Cela nous inquiète au plus haut point car cette forme de libéralisation entraverait grave à notre métier. C’est comme si tout le monde peut devenir docteur du jour au lendemain sans avoir approfondi le domaine » détaille Maheryson Manitra, président de la Fédération nationale des Guides. « La fédération demande à ce que le ministère reconsidère l’importance de notre métier » poursuit-il.

Une association de guides dans la région Anala­manga se dit « sidérée » par la nouvelle et se pose la question sur le pourquoi de cette éventuelle décision de supprimer les agréments de guide touristique.

Enjeux

Le métier regroupe 2076 guides touristiques éparpillés dans toute l’ile. « Il faut savoir que pour qu’un guide touristique soit formel, il doit être en possession de cet agrément, fourni par le ministère du Tourisme. Une carte professionnelle et un badge sont également obligatoires pour qu’un guide soit agréé» explique l’un d’eux. Le guide doit avoir un minimum de bagages intellectuels et devait avoir suivi des formations spécifiques sur les techniques de guidage, les langues étrangères, le secourisme, l’environnement naturel et culturel des divers sites.

Il passe par une évaluation et une appréciation avant de se faire délivrer l’agrément. Selon toujours les précisions, libéraliser le métier en octroyant les licences à qui le veut, donnerait une mauvaise image au tourisme qui est déjà à genoux. « Tous les précédents efforts de formalisation du métier seraient alors vains. Un guide informel présente un grand risque pour la sécurité des touristes comme l’arnaque, le kidnapping ou le viol. Les touristes risquent d’être délaissés dans la forêt en plein milieu du circuit » raconte u chauffeur-guide.

Les guides sont obligatoires dans les parcs nationaux vu que les parcs n’ont pas d’indication comme dans les autres pays. Le GPS n’est toujours pas fonctionnel. Le parc national de Ranoma­fana, à lui seul, s’étale sur 41 000 ha par exemple et un étranger s’est déjà perdu et n’a été retrouvé qu’un mois après car il n’était pas accompagné par un guide. « Dans de pareils cas, le guide informel ne serait pas traçable et qui endossera alors les responsabilités? » se demande-t-il. Libéraliser le métier de guide touristique signifierait tout simplement que les Écoles de tourisme n’ont plus leur raison d’être.