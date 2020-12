Projection climatique – La sécheresse risque de gagner du terrain

Une scène alarmante. C’est ce qui résulte de la projection climatique dans 60 ans, annoncée par la di­rection générale de la météorologie en marge de l a célébration de la journée du climat, avant-hier. Des scénarios ont été projetés par rapport à ce qui va se passer dans 60 ans, notamment en termes de température et de pluviométrie. Dans les diffé­rents scénarios proposés, une sécheresse sans précédent serait prévue si des mesures radicales ne sont pas prises pour atténuer l’effet du changement climatique. Ainsi, à l’échelle nationale, pour le scénario 8.5, c’est-à-dire si aucun changement de comportement n’était adopté, une augmentation de la température de 3°C par rapport à la moyenne serait prévue. Au niveau régional, pour le scénario moyen, la partie Est et Ouest bénéficierait encore de pluie. Les températures augmenteraient en général. La hausse des températures a été la plus remarquée l’année dernière. En­ octobre 2019 par exemple, une hausse de 1,6°C par rapport à la normale a été observée, pour les régions Sofia, Melaky et Sava.