Prix du riz – Le kapoaka à 550 ariary dans l’impasse

Un prix unique à 550 ariary pour le kapoaka du riz a été imposé par le gouvernement jeudi dernier. Son application nécessite d’autres mesures d’accompagnement selon des détaillants et grossistes.

L’interventionnisme de l’État dans le prix du riz ne fait pas l’unanimité chez certains détaillants et grossistes. « Ramener le kapoaka à 550 ariary revient à supprimer tous les frais intermédiaires tels que le frais de transport et les frais de manutention de chaque sac, depuis la provenance du riz jusqu’aux étals », explique un détaillant à Toliara.

Le riz local faisant défaut, son grossiste fait venir son produit depuis Ambatondrazaka à un prix d’achat de 90 000 ariary le sac. Le frais de transport lui coûte 200 ariary par kilo, le frais de manutention est de 1 000 ariary par sac, le prix de revient en gros est de 10 4250 ariary. Le détaillant vend le kapoaka à 700 ou 750 ariary soit 131 000 ariary le sac.

Hier, ce qui reste du riz local entre en concurrence avec le riz Makalioka d’Ambatondrazaka et se vend à 800 ariary le kapoaka, soit 140 000 ariary le sac. « Nous achetons le sac à 129 000 ariary chez un grossiste et comment voulez-vous qu’on vende le kapoaka à 550 ariary? À moins que l’État comble la différence de 250 ariary par kapoaka», répond tout simplement le vendeur.

Aucune mesure locale n’a été encore annoncée dans ce cas spécifique de 800 ariary, où les frais de transport ne devraient pas être importants car le riz vient de la région-même d’Atsimo Andrefana pour être vendu à Toliara. Le riz importé, lui, a presque disparu du marché. La direction régionale du Commerce entend pallier ce prix avec l’arrivage récent de 5 000 tonnes de riz importé.

Manœuvres spéculatives

L’importateur a acheté auprès de ses fournisseurs habituels en Inde et au Pakistan mais a vite été rattrapé par le cours de l’ariary. La commande se fait deux, voire trois mois à l’avance. Qu’en-est-il alors du prix d’achat à la commande et du prix de vente aux grossistes si l’on se réfère aux 550 ariary le kapoaka imposé par l’État? Le fond du problème est ailleurs selon une autre source. « Le prix ainsi que la quantité réelle ne sont pas bien contrôlés depuis les importateurs jusqu’aux détaillants. Le suivi du stock réel n’est pas non plus assuré périodiquement », livre Alain Rasambany, analyste, consultant et membre d’un parti politique. Son analyse porte sur la situation de crise sanitaire de laquelle découlent de nombreuses manœuvres spéculatives de collecteurs et de grossistes qui font de la rétention de stock pour pouvoir jouer avec le prix. « La spéculation n’est pas maîtrisée. L’annonce faite par la SPM d’importer 16 000 tonnes au mois de juillet a perturbé le marché. De même que les 600 tonnes offertes par le gouvernement indien. Sans parler des Vatsy Tsinjo qui ont plus que chamboulé la variation de la consommation sur le marché », poursuit-il.

Le pays a pourtant eu un financement du FMI pour atténuer les impacts de la crise sanitaire sur l’ariary et sur l’exportation. « Qu’en est-il de ces 150 millions de dollars? », s’interroge notre interlocuteur.