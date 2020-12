Nosy Be – Une jeune baleine échoue sur la plage

Il y a deux jours, un mammifère marin en décomposition a été retrouvé, au bord de la mer , située à environ 300 mètres au nord du site « Arbre Sacré » à 2,5km de la ville de Nosy Be.

Il s’agit d’une jeune baleine de près de 11 mètres de long, 2,50 mètres de large pesant plus de trois tonnes qui s’est échouée sur une plage de Matsinja, a-t-on appris auprès du service des pêches et aquaculture de Nosy Be.

Selon les estimations, même si l’animal n’était pas encore dans un état de décomposition avancée, la mort est probablement intervenue il y a une semaine. « L’odeur a commencé à être insoutenable » raconte les responsables locaux, conduits par le maire Vita Gilbert, qui se sont rendus sur les lieux après avoir eu le signalement des pêcheurs .

Face à cette situation et en attendant le diagnostic des techniciens du CNRO ou Centre National de Recherches Océanographi­ques, les autorités locales ont mis en place des mesures de sécurité sur la plage afin d’évacuer le cadavre du mammifère et ,pour des raisons sanitaires, d’éviter que les habitants prennent la chair des baleines pour la nourriture ou la graisse. La plage a donc été sécurisée par la Police Municipale pendant ces deux jours. Mais, faute de structure adéquate, on ne connaît pas les circonstances de la mort de cette baleine. Rien d’autre que des examens post-mortem sur les espèces protégées ont été réalisés par les deux chercheurs et on attend le rapport y afférent, selon Ali Bachir du CNRO . Ce dernier a même ajouté que faute de moyen de transport, le centre n’a pas pu faire déplacer l’animal vers le laboratoire.

Enfin, après l’équarrissage du cadavre sur la plage, les autorités locales ont décidé, vers la fin de l’après-midi d’hier, de procéder à l’incinération avec l’utilisation des pneus.

Diverses causes

« L’échouage de cette espèce survient rarement à Nosy Be, même si l’île est actuellement devenue le lieu d’accouplement des baleines pendant les mois de novembre et décembre de chaque année » a expliqué Friedel Rasolomiarina , responsable des pêches et aquaculture de l’île aux parfums. Des hypothèses ont été avancées que les échouages de baleines, qu’ils soient massifs ou réguliers peuvent avoir diverses causes telles que la pollution, l’épuisement ou la désorientation de l’animal, la collision avec le navire, en passant par la pêche, les maladies, la pros­pection d’hydrocarbures, des conditions météorologiques, des exercices mili­taires…