Banque – Herintsalama Rajaonarivelo nommé PCA de BNI Madagascar

Herintsalama Rajaona­rivelo succède à Henri Raba­rijohn après la nomination de ce dernier à la tête de la Banque centrale de Mada­gascar. Le premier devient ainsi le nouveau président du conseil d’administration de la Bni Madagascar.

Assurant plusieurs fonctions dans le secteur privé, le nouveau PCA de la Bni a été président de l’International Trade Board of Madagascar (iTBM), président fondateur du Fikambanan’ny Orinasa Malagasy (FOM) et président d’honneur du Groupement Patronal FIVMPAMA après en avoir assuré la présidence pendant plusieurs mandats.

Il est actuellement vice président de la Chambre de Commerce et d’industrie d’Anta­nanarivo. À travers ses activités d’études et de conseils, il intervient dans plusieurs domaines, tels que le commerce international, les programmes de développement du secteur privé et du tissu des PME, notamment dans les secteurs de l’artisanat et de l’agriculture.

Ses activités de conseils, ses différents postes d’administrateur, sa connaissance du tissu des PME et ses relations étroites avec les partenaires techniques et financiers sont autant d’attributs qui permettront à la Bni de maintenir ses objectifs sur la promotion de petites et moyennes entreprises.