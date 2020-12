Amoron’Akona – La gare routière à Amoron’Akona prête à fonctionner

Deux ans après la fin des travaux de construction de la gare routière à Amoron’Akona, son ouverture est en préparation. Les transporteurs ne sont pas prêts à y déménager.

Les choses bougent à la gare routière à Amoron’Akona. Elle est prête à fonctionner. « Cela fait un mois que nous nous préparons à une éventuelle ouverture de l’infrastructure. Tout doit être prêt, aussi bien l’infrastructure que les ressources humaines. Nous attendons la décision du gouvernement », indique le directeur général de l’Agence de transport terrestre (ATT), le général Jeannot Reribake.

Son ouverture est prévue pour « prochainement », toutefois, la date n’est pas fixée. « Peut-être au premier trimestre de l’année 2021. Pour le moment, il n’y a aucune communication sur le planning de son ouverture », indique une source auprès du ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie. « Il y a encore quelques points à régler: l’environnement et les transporteurs », rajoute cette dernière.

Moins de clients

La source auprès du ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie affirme que l’entreprise Jovena sera le gérant de cette gare routière. « Jovena a été le partenaire financier et technique de l’État dans la construction de cette infrastructure », souligne la source pour expliquer la désignation de cette entreprise pétrolière, dans la gestion de l’infrastructure.

La gare routière s’étend sur près de 4 000 m2 . Elle est constituée de cent-dix box de coopératives, de vingt deux boutiques, de quatre bureaux, de six guichets, de deux buvettes, de toilettes, d’un espace accueil. Son parking peut accueillir deux cent cinquante taxis-brousses et près de quatre vingt dix taxis et autres visiteurs.

Convaincre les transporteurs de s’y déplacer sera la plus difficile des tâches. C’est au mois de janvier que les coopératives de transport en commun de l’axe Sud, devaient déménager dans cette gare routière, où cent dix box ont été mis en place pour leur installation.

Les transporteurs ont refusé de quitter le stationnement Fasan’ny Karàna à Anosizato. Cette fois, encore, ils affirment leur démotivation. « Nous risquons d’avoir moins de clients, là-bas. L’endroit n’est pas pratique pour les passagers. C’est trop loin du centre-ville », indique Noely Rakotondrainy, président de la coopérative Sonatra Sud-Est. L’ATT a autorisé quelques lignes à exploiter le boulevard de Tokyo, pour faciliter le déplacement des voyageurs jusqu’à cette nouvelle gare routière. Les transporteurs concernés ne seraient pas avisés par l’ouverture « prochaine » de cette gare routière.