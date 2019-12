Slam national – 10ème édition : Theresa Hahl et Bolo marient deux langues

Un festival culturel à apprécier sans aucune modération dans la capitale. Le Slam National réserve une rencontre artistique enivrante entre l’Allemagne et Madagascar.

Promesse d’un moment exceptionnel à vivre pour tous les férus de slam-poésie de tous horizons, le rendez-vous qui se propose à nous ce 12 décembre à partir de 19h30 est tout sauf improbable. Surprenant et audacieux par son concept, il s’agit d’un spectacle de poésie inédit qui tient à conjuguer deux univers, bien différents l’un de l’autre, sur la scène du Cercle Germano-Malgache / Goethe Zentrum (CGM/GZ) Analakely. Briser la barrière des langues bien au-delà des mots, c’est sans doute le leitmotiv de ce projet artistique porté par deux artistes talentueux à la verve envoûtante.

D’un côté, on a la slameuse allemande renommée Theresa Hahl et de l’autre, notre Bolo national, rappeur et poète à temps plein. Ensemble, le duo se découvrira alors à travers un mariage poétique dans lequel leurs langues natales respectives se croiseront, s’échangeront, et communieront ensemble pour forger un pont entre nos cultures.

Deux personnalités

Avec une certaine originalité, Theresa Hahl et Bolo convient le public à apprécier autrement le slam-poésie, de manière à ce que le message évoqué se comprenne universellement. Depuis une bonne décennie, Theresa Hahl conquiert, par son charisme et la ferveur de ses mots, la scène culturelle allemande. Portée par son engagement et sa passion pour la poésie et le slam, elle brille continuellement lors de diverses compétitions de slam-poésie dans plusieurs pays germanophones.

Ce qui lui vaut d’ailleurs d’être publiée, à maintes reprises, dans divers magazines internationaux. Se plaisant aussi à étoffer ses connaissances, elle met un point d’honneur à aller à la rencontre d’autres slameurs. Theresa Hahl privilégie ainsi, grâce à la programmation du Goethe Institut, les artistes d’Afrique et d’Inde. Hier matin, elle a organisé un atelier d’écriture avec tous les festivaliers de la 10ème édition du Slam National au CGM/GZ Analakely.

Bolo, quant à lui, n’est plus à présenter, présentateur vedette de l’émission « Clash Infos » durant des années, il se consacre désormais un peu plus à sa carrière musicale.