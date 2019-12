Imamba Soavimasoandro – Un chauffeur tué dans un accident

Mortel. Un accident de la circulation d’une rare violence s’est passé sur la voie rapide, à Imamba Soavi­masoandro, hier à 2h du matin, impliquant une Mercedes Sprinter et une charrette. Le chauffeur est décédé sur le coup, tandis que d’autres personnes à bord, mais dont le nombre n’est pas connu de la police, ont été blessées.

Le tireur de la carriole, lui aussi, aurait gravement été touché. Pourtant, personne ne savait où il est parti peu de temps après ce qui s’est produit. Les autres victimes sont passées à l’hôpital et ont, bel et bien, été prises en main par les médecins, d’après les informations glanées.

À en croire les témoignages recueillis par les policiers présents au constat, le véhicule roulait dangereusement vite et a fini par percuter la charrette qui était devant lui. Ils se dirigeaient vers la ville.

À cause du violent heurt, la Mercedes a quitté la route et est partie en tonneaux pour se courber dans un champ de briques. Les dégâts matériels ont été énormes. Coincé à l’intérieur, le conducteur a dû être désincarcéré. Les automobilistes et les survivants n’ont pu rien faire pour tenter de le ramener à la vie.