Cyclisme – TCIM : Verstraeten conserve le maillot jaune

L’équipe belge poursuit sa lancée. Trois de ses coureurs remportent les trois premières places de la deuxième étape d’hier à Ambondromamy.

Ni le cyclo­ne Belna, ni la pluie n’ont pas pu empêcher la deuxième étape. Un trio belge sur le podium, et ils sont en train d’entamer leur échappée. L’étape d’hier s’est déroulée sous la pluie avec un temps venteux surtout dès l’entame de la course dans les cinquante premiers kilomètres sur Berivotra.

Arrivés ensemble à l’issue de la deuxième étape du tour cycliste international de Madagascar (TCIM), le maillot jaune, Jari Verstraeten cède la victoire d’étape à son coéquipier, Smet Guy, vainqueur de l’édition 2013. Jari conserve ainsi le maillot jaune. Ces deux Belges ont bouclé les 155km, la plus longue étape du tour, reliant Mahajanga et Ambondro­mamy en 4 heures 8 minutes et 57 secondes. « L’état de la route est très mauvais, il y a beaucoup de nids de poule, j’ai eu ainsi deux crevaisons. Et avec la pluie, j’ai eu un problème de visibilité.

J’ai toutefois apprécié la fraicheur de la pluie », confie Jari Verstraeten. « Mon coéquipier a lancé l’échap­pé à 70km de l’arrivée. Je l’ai tout simplement suivi. On a travaillé parfaitement ensemble. Comme ça, on a pris quatre minutes d’avance », poursuit-il. Un autre Belge, Tribout Bart complète le podium en parcourant la distance en 4:13:24.

Trio belge

Un peloton de quatre coureurs dont deux Belges et deux Français ont par la suite franchi en même temps la ligne d’arrivée (4: 15: 57). Le premier Malgache, Hamede Houlder de l’équipe A BOA n’a pu faire mieux que la huitième place avec un chrono de 4: 20: 34. Au classement général, Jari Verstraeten garde le maillot jaune avec un cumul de 6: 00: 47, suivi de deux autres Belges, Smet Guy (6: 04: 02) et Tribout Bart (6:06:56). Le premier Malgache au général, Hamede Houlder de l’équi­pe BOA se trouve à la huitième place, crédité de 6:15:39, talonné par Joharivelo Andrianjaka à la neuvième place 6: 18: 07 et Nambinintsoa Randrianan­tenaina en dixième position (6:21:19).

«C’était vraiment rude. Les Belges ont déjà l’habitude de courir à Madagascar et en compétition internationales d’ailleurs… Il y avait aussi une disfonctionnement de notre stratégie. De plus, Mazoni notre pièce maitresse a eu un problème au genou tandis que Nambinina a subi le travail d’équi­pe des Belges », explique Houlder, premier Malgache de l’étape. Le départ de la troisième étape du tour longue de 85km sera donné cet après-midi à Ambondro­mamy et l’arrivée à Maevatanana.