Communales – Naina Andriantsitohaina remercie l’électorat antananarivien

La mairie d’Antananarivo a tenu à adresser un message solennel de remerciement aux électeurs et à tous ceux qui ont de près ou de loin, contribué à sa victoire.

Gratitude. Insistant sur la valeur qu’il accorde aux choix des électeurs de la capitale, Naina Andriantsitohaina a saisi le soir de la proclamation des résultats provisoires des élections municipales à Antananarivo par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) pour remercier tous les habitants de la capitale.

Officiellement, il est 19 heures du soir au « Lapan’ny lalamby » lorsque le candidat Naina Andriantsitohaina accompagné de son épouse, vient annoncer ses remerciements à tous les antananariviens en présence des élus locaux de la plateforme politique de soutien au Président de la République ou IRD et de tous les sympathisans.

« Sans les efforts conjugués et la solidarité, nous ne sommes pas parvenus à cette victoire », tels sont les mots de Naina Andriantsitohaina qui résonnent dans la salle pleine de gens. « Souvenons-nous que tout a commencé ici le 12 septembre et finalement nous nous retrouvons ici, toujours ensemble », affirme Naina Andriantsitohaina. Il a annoncé sa candidature à la mairie d’Antananarivo au même endroit, s’ensuivait un marathon de près de trois mois à travers les ruelles et quartiers dans la capitale.

« Tout n’a pas été facile », a-t-il poursuivi, faisant référence aux descentes dans tous les Fokontany existants dans la Ville des milles. Dès la précampagne d’ailleurs, Naina Andriantsitohaina a consacré quatre heures de marche à pied chaque jour pour constater de visu les réalités vécues dans la capitale.

Triomphe collectif

Remerciant l’engouement de tous en sa faveur, Naina Andriantsitohaina qualifie sa victoire de « triomphe collectif ». Il n’a pas manqué d’exprimer son regret par rapport aux « mauvaises pratiques de l’équipe sortante de la mairie qui a désiré se maintenir à la Municipalité». Naina Andriantsitohaina promet de tout assainir et est prêt à accomplir la mission que lui assigne la population. « En attendant la proclamation officielle des résultats, j’appelle tout le monde à patienter calmement », exhorte Naina Andriantsitohaina.

Il reconnaît la conviction de la population antananarivienne à aller de l’avant avec une nouvelle ère. Toujours dans son message de remerciements aux habitants de la capitale, Naina Andriantsitohaina souligne que « les résultats sont les fruits d’un combat commun mené sans relâche depuis l’annonce de la candidature ». Il a été ébloui par la confiance de la population dès le départ.

« Il y a également les candidats-conseillers municipaux qui me soutiennent et que vous avez décidé d’élire », souligne Naina Andriantsitohaina. En marge de sa déclaration de remerciements, Naina Andriantsitohaina s’est mis à l’écoute de toutes les personnes venues le féliciter et lui faire part de l’espoir par rapport au changement possible à Antananarivo. Selon lui, « Les résultats provisoires qui viennent d’être connus constituent une étape franchie». La voie est maintenant libre pour Naina Andriantsitohaina et toutee son équipe, pour apporter une nouvelle orientation dans l’administration de la Ville des milles ; l’électorat à Antananarivo a désormais exprimé sa véritable préférence.