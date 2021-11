Tennis – Guts Tennis Academy : Trois joueurs admis à Potchefstroom

Trois jeunes joueurs de tennis vont rejoindre la « Guts Tennis Academy » à Potchef­stroom en Afrique du Sud, au début de l’an prochain. Il s’agit de Miotisoa Rasendra (15 ans), de Mahefa Rakoto­malala (15 ans) et de Hasina Ranaivo (14 ans). Ancienne pensionnaire du Centre d’entraînement ITF de Casablanca qui vient de fermer ses portes à cause de la crise sanitaire mondiale, Miotisoa Rasendra est obligée de chercher un autre centre de formation. Mahefa Rakoto­malala, lui, est en constante évolution et il pourra encore monter en puissance en termes d’expérience et de performance.

Le centre « Guts tennis Academy » est dirigé par Jeanna Schldt, titulaire d’un diplôme de niveau 3 acquis en 2019. Rejoindre une telle académie est une aubaine pour les jeunes, d’autant plus qu’en marge de leur séjour dans ce centre d’entrainement de haute performance, ils vont pouvoir disputer des tournois et matches internationaux sous le label ITF. L’importance de tels matches internationaux est de pouvoir améliorer dans la foulée le classement mondial.

Belle alternative

L’existence de plusieurs tournois en Afrique du Sud a fait naitre de talentueux joueurs de tennis comme Harris Loyd, Kevin Anderson et Zoé Kruger au niveau mondial. Ils s’y sont y entrainés jusqu’à l’âge de 17 ans avant de faire parler d’eux sur le circuit mondial.

Dina Razafimahatratra, ancien membre de l’équipe nationale et directeur technique national, a expliqué « qu’intégrer la Guts Tennis Academy reste une belle alternative pour nos joueurs en terme de meilleure gestion de carrière. L’Académie est tenue par un cadre professionnel intègre que je connais particulièrement et reste abordable au niveau du prix: 550 dollars pour le mois englobant les frais d’entraînement, de restauration et d’hébergement. En outre, avec un budget additionnel venant de chaque pensionnaire de l’Académie, l’opportunité de jouer dix sept tournois du circuit Mondial Juniors en une année, juste aux alentours des villes d’Afrique du Sud, est primordiale. D’autres grands tournois de la scène africaine est aussi envisageable », conclu-t-il.