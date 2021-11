Services publics – Des DAB boiteux

Trois semaines déjà que les distributeurs automatiques des billets, DAB, d’une banque « leader » du marché ne répondent plus à ses fonctions habituelles. Ils sont devenus incapables d’afficher les « autres services » comme la consultation des soldes ou le mini relevé. Seuls les retraits, avec ou sans reçu, marchent. Une anomalie incompréhensible pouvant mettre ses clients en porte à faux devant leurs propres portefeuilles. Ils sont invités à consulter leurs positions dans les agences. Une méthode désuète et traditionnelle, dépassée par les évolutions technologiques via les monétiques. Sans compter le long fil d’attente.