Route nationale 4 – Deux points noirs traités en partie

L’état des infrastructures routières sur la RN4 qui relie Mahajanga à la capitale, est encore très dégradé. Le plus dur se situe entre Ambalajanakomby et Mahajanga. Des points noirs ont subi quelques liftings provisoires, en particulier entre Tsaramasoandro RN4 et Andranomamy où de grands trous ont été traités. Des engins ont aplani ces tronçons de la Nationale 4. Ceux-ci sont désormais en terre battue plus praticable. Les fossés sont transformés en surface carrossable, mais risquent d’être boueux dès la prochaine pluie.

Toutefois, l’on ne craint plus la grande submersion de ces points noirs. Aucun signe de travaux de réhabilitation n’est observé sur ces parties.

À Ambalabongo, dans la commune rurale de Berivotra 5/5, le petit mur de soutènement sur les deux côtés de la Nationale reste encore debout. L’érosion est due à des glissements de terrain et des crues qui inondent la voie. Ce, à cause de l’exploitation d’or plus loin et aussi la destruction de l’environnement.

En revanche, des matériaux utiles pour les travaux tels que le sable et les blocs de moellons sont déjà prêts. Mais l’on ne sait pas encore quand les véritables tâches seront entamées. Le cauchemar débutera dès les prochaines pluies.

Les ponts sont également dans une situation à risque. Celui de Tanambao Andronolava continue de se dégrader. De nouvelles lames commencent à manquer et détériorent d’autres parties. La lamelle, source de la coupure de la circulation sur cette passerelle, n’est pas encore réparée.