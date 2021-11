Musique – Le quatuor « 4-Maso » se découvre en scène

En voilà un groupe des plus singuliers que l’on a le plaisir de découvrir pour les mélomanes férus de chansons a capella. « 4-Maso », traduit sobrement par « 4 yeux » dans la langue de Molière, en référence notamment au fait que chaque membre du groupe porte des lunettes, est le nom de ce charmant groupe qui se produira sur la scène du No comment Bar Isoraka demain à partir de 20h.

Bien au-delà d’être un groupe de chant harmonieux, 4- Maso comme son nom l’indique, c’est surtout l’histoire d’un père, d’une mère et de leurs deux garçons qui partagent une passion commune pour la chanson. Toubih le père, Fanja la mère, Yusha l’aîné et Ar’Aina le cadet, tous les quatre convient le public à s’imprégner de leur univers musical, mais surtout de la volupté de chacune de leurs voix. Toubih, déjà réputé dans le milieu de la chanson a capella comme étant l’un des piliers du groupe « Telo sy Telo », mais aussi l’un des initiateurs du collectif « Team Kalo A Capella », qui a organisé il y a quelques années une série de concerts exclusifs au chant a capella dans la capitale, débute l’histoire du groupe avec ses fils en 2016.

Depuis, il n’a cessé de composer et de contribuer à faire évoluer le talent de ces derniers, accompagné de sa femme pour finir par former « 4-Maso ». Très actif sur les réseaux sociaux, le groupe a d’entrée conquis le public par son capital sympathie et s’apprête désormais à valoriser encore plus sa créativité sur scène. Le groupe compte désormais une trentaine de compositions qui jonglent entre les genres roots, soul ou encore RnB. Un bon moment fraternel et convivial en perspective.