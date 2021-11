Météo – Cinq cyclones pourront intéresser Madagascar

Vigilance. Trois à cinq systèmes cycloniques pourront intéresser la Grande île pendant la saison cyclonique 2021-2022 qui débute en ce mois de novembre, selon la direction générale météo de Madagascar. Un à trois peuvent atterrir sur nos côtes. Les habitants de la côte Est de Madagascar sont mis en garde par Météo France, qui prévoit la formation de huit à douze tempêtes ou cyclones dans le bassin Sud-Ouest de l’océan Indien.

« La moitié Est du bassin devrait rester la zone privilégiée pour la genèse des systèmes. Une majorité de trajectoires orientées vers l’Ouest ou le Sud-Ouest est envisagée, amenant alors potentiellement des systèmes à impacter les terres habitées de la zone Ouest du bassin, particulièrement la côte Est de Madagascar, les Mascareignes, voire aussi la côte du Mozambique. », peuton lire dans le bulletin de prévision saisonnière d’activités cycloniques dans le Sud de l’océan Indien, publié le 29 octobre. Météo Madagascar a annoncé, par ailleurs, la possibilité de formation de cyclone dans le canal de Mozambique.

Sur les huit à douze systèmes prévus par Météo France, quatre à six pourront évoluer en cyclones tropicaux. L’un d’eux pourrait atterrir sur nos côtes. Les techniciens météo invitent les plus vulnérables aux catastrophes naturelles, à « mettre en œuvre dès à présent et comme à chaque début de saison les activités de préparation». « Dans le contexte du réchauffement climatique, il suffit d’un seul système pour connaître un impact potentiellement catastrophique. », préviennent les techniciens météo. Chaque année, les cyclones ravagent plusieurs villes et emportent plusieurs vies. Nous ne sommes jamais assez préparés par l’arrivée d’un cyclone. En ce mois de novembre il n’y a pas de risque d’activités cycloniques à Madagascar, selon les prévisions.