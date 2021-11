Média – Une explosion chez La Gazette

Plus de peur que de mal! Aux alentours de 20h 45, une forte explosion a réveillé et secoué les habitants et riverains de la zone industrielle, du côté de Hazovato à Tanjombato. La « cible » était en fait le bâtiment où se trouve l’imprimerie du journal « La Gazette de la Grande Île ». L’explosion, bien qu’elle n’ait fait aucune victime (aucun mort ni blessé à déplorer), a, par contre, causé des dégâts matériels. Une partie de la toiture du local a été sérieusement endommagée.

D’après les témoignages des membres du personnel du journal présents au moment du « drame », l’explosif a été lancé sur le toit. Sitôt après l’explosion, une épaisse fumée noire a envahi tout le local semant la panique chez tous les agents dont nombreux ont tenté le « sauve qui peut » en se ruant vers les portes de sortie.

Escalade

Une aubaine toutefois: des éléments de la Police qui faisaient leur ronde habituelle dans le quartier ont entendu l’explosion et sont vite accourus pour s’enquérir des réalités. Ce sont plus précisément les éléments de l’Unité d’Intervention Rapide (UIR) de Tanjombato qui sont arrivés sur place dix minutes seulement après l’explosion et ont tout suite bouclé le bâtiment afin de sécuriser les lieux.

Par la suite, des éléments du Service Anti-Gang (SAG) et de la Police scientifique sont venus, les premiers pour essayer de poursuivre et rechercher les auteurs de l’acte, et les seconds pour procéder aux premières enquêtes en vue de déterminer la nature de l’explosif.

Entre temps, Roland Hubert Rasoamaharo ou Lôla, le propriétaire du journal, averti par son personnel, est également venu pour faire le constat avec ces policiers. Très surpris comme tous ses agents, il pense à un acte d’intimidation à son journal et plus particulièrement à son encontre.

Le ton pris par ce journal contre les abus de certaines personnalités du pouvoir y est certainement pour quelque chose. On risque ainsi d’assister a une escalade de la violence. De quoi il en ressort donc exactement? Les résultats de l’enquête le détermineront.