Football – Fosa Juniors emboîte le pas aux clubs européens

Allianz, Jovena, Mava et RMH. Les signatures visuelles de ces sociétés apparaitront sur les maillots de Fosa Juniors, à partir de la saison nationale de football 2021- 2022. Le club majungais réalise ainsi un pas de plus vers la professionnalisation. Ses joueurs porteront désormais des tuniques floquées des logos des partenaires, comme c’est le cas en Europe.

La collaboration avec ces quatre entités a été officialisée lundi soir, au cours d’une conférence de presse à Ivato. Ce fut aussi l’occasion de présenter les nouveaux maillots pour l’exercice à venir. Pas de changement pour les maillots de match, avec les codes couleurs habituels, orange et noir. Pour les entrainements, par contre, Fosa Juniors disposent désormais de quatre jeux, à savoir jaune, blanc, noir et orange. Les joueurs ont très bien accueilli l’arrivée de ces nouveaux sponsors. « Franchement, nous sommes très contents. C’est une source de motivation supplémentaire pour chacun d’entre nous. Nous sommes fiers de porter ces maillots », s’exclame le défenseur et capitaine, Théodin, en marge de la présentation.

Le rendez-vous de lundi a lancé officiellement la saison de Fosa Juniors. Afin d’aborder ce nouvel exercice dans les meilleures conditions, la formation majungaise s’est montrée très active ces derniers mois. Son mercato est exemplaire, avec l’arrivée de Vévé, Féli, Arisa en provenance du Five FC, de Tsiry transféré de l’Ajesaia, ainsi que du retour au bercail de Dax. À cela s’ajoute la signature de l’ancien préparateur physique des Barea, Florian Mulot, pour aider le coach Toto Nobile. « Nous avons besoin d’un staff et de joueurs de qualité pour évoluer en Orange Pro League, où le niveau a grandement évolué », souligne, à ce propos, le président, Stéphane Boisseau. Ce dernier a profité de la conférence de presse pour parler des autres projets de son club. Citons, entre autres, la reconstitution de l’équipe U20, qui avait été dissoute l’an passé pour cause de Covid; et la création imminente d’un effectif féminin. Comme quoi Fosa Juniors multiplie les efforts sur différents axes.