Coopération : Luxembourg – Madagascar, tous les voyants passent au vert

Main dans la main. Luxembourg et Madagascar s’engagent à coopérer pour la conservation de l’environnement. C’est le moins qu’on puisse dire de l’entretien entre les deux ministres chargé de l’Environnement des deux pays, Carole Dieschbourg et Vahinala Raharinirina, lundi dernier à Glasgow (Écosse). Les deux pays collaborent dans le domaine de la santé et de l’éducation, mais la question environnementale a été discutée en particulier.

La ministre malgache a évoqué la question de conservation des lémuriens, espèces emblématiques de Madagascar, mais elle a beaucoup dressé le tableau du pays face à la famine d’origine climatique frappant le Sud, en expliquant les efforts entrepris par le gouvernement malgache. Elle a souligné en responsable les besoins colossaux de Madagascar.

Pour le long terme, il y a la construction de pipeline visant à fournir de l’eau à 400 000 concitoyens dans le Sud et nécessitant environ 900 millions de dollars mais non pas 9 millions de dollars, comme cité dans The Guardian dimanche dernier. Il y a également le projet « titre vert », en vue d’octroyer des terres aux paysans afin qu’ils puissent produire. Qui est une réplique à la menace sur les forêts.

Secteurs sociaux

Le Luxembourg est l’un des membres les plus généreux du Comité d’aide au développement ,CAD, en termes de part du revenu national brut consacrée à l’aide publique au développement, soit au troisième rang des pays du CAD en 2020. Le programme de développement du Luxembourg est axé sur les secteurs sociaux, l’aide humanitaire et la finance inclusive, principalement dans les pays les moins avancés (PMA).

En 2018, environ 25 % des engagements luxembourgeois étaient axés sur l’environnement. Tandis qu’en 2019, le Luxembourg a affecté 50 % de son aide bilatérale brute aux dix principaux bénéficiaires de son aide, dont sept sont ses pays partenaires prioritaires. Madagascar ne figurait pas parmi ces pays et cette action du Dr Vahinala Raharinirina est donc un plaidoyer en faveur de mobilisation de fonds pour faire face aux problèmes des changements climatiques qui nous assaillent.

Le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, et la ministre de l’Environnement et du développement durable ont répondu au nom de Madagascar, à l’invitation du gouvernement américain à la conférence de l’ancien président US de 2009 en 2017, Barak Obama. Au cours de laquelle, ce dernier a estimé qu’il y avait des progrès depuis l’accord de Paris de 2015, mais » nous n’en avons pas fait assez face à cette crise ».

L’ancien président américain devait rendre hommage au mouvement de protestation des jeunes pour le climat, à l’image de l’activiste suédoise Greta Thunberg.