Changes – Légère décrue du dollar

Dans la bande des 3 935 ariary. Après avoir grimpé jusqu’à 3 975 ariary sur le baromètre des valeurs du Marché interbancaire de devises, MID. Le dollar américain amorce un léger repli mais reste sur un plateau assez haut. Si l’on se réfère aux tendances journalières affichées par la Banque centrale de Madagascar, BFM. Le président de la République, Andry Rajoelina, a déjà ordonné aux autorités financières et monétaires de faire le nécessaire pour rapatrier les devises engrangées dans les exportations des produits made in Madagascar. Et à ce propos, cette faiblesse de l’ariary face au dollar peut rendre de précieux services à ces opérations commerciales. Elle rend compétitifs ces produits sur le marché international.