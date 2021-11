Centre Fafiala – De nouvelles essences forestières contre le changement climatique

À l’aube de sa trentième année d’existence, le centre Fafiala partage une technologie de production aux paysans avec des techniques innovantes pour la lutte contre le changement climatique.

Des techniques innovantes pour pouvoir lutter contre le changement climatique sont proposées par le centre Fafiala qui célèbre son trentième anniversaire en 2022. La présentation a eu lieu hier au Cénacle Ampahibe lors d’une conférence de presse. Le centre Fafiala, actif en milieu rural, travaille en matière de développement durable. Ses zones d’intervention s’étendent actuellement dans différentes régions. Depuis le Nord, l’Ouest, le Centre, l’Est, des techniques innovantes ont été proposées pour faire face au changement climatique.

Dans cette lutte et afin d’appuyer les paysans dans les zones d’intervention, le centre prône de nouvelles techniques en matière de foresterie et développement paysan. La production de jeunes plants met en avant la protection du sol contre l’érosion. « Nous avons utilisé l’eucalyptus et le pin dans l’appui des paysans en termes de reboisement. On sait tous que l’eucalyptus et le pin ont besoin d’eau et assèche la terre où ils sont cultivés. Nous ne produisons que 10% des jeunes plants d’eucalyptus et de pins. Pour pallier ce problème, nous proposons actuellement une essence autochtone et une essence exotique qui est plus adaptée aux caractéristiques de chaque zone d’intervention », explique Raymond Nonah Raveloarijaona, directeur exécutif du centre Fafiala.

Agro écologie

Dans le cadre de la foresterie et le développement paysan, plusieurs projets ont été opérés dont plusieurs hectares ont été reboisés. « Dans la région Sofia, nous optons pour d’autres plantes comme l’acacia. Nous partageons nos acquis auprès des paysans. Dans la commune d’Ampangabe, mille hectares de terrain ont été cultivés. Dans la région Sofia, six-cent-mille plants ont été mis en terre sur plusieurs hectares de terrain dans le cadre du PLE », enchaîne le responsable. Pour lutter contre le changement climatique, le système sous couverture végétale est promu par le centre.

Près de cinq cents paysans ont été formés sur ce système. Le système sous couverture végétale consiste à adopter quelques cultures maraîchères comme la plantation de maïs, de riz ou la plantation d’arbre fruitier. Le but est de revigorer le sol. Par ailleurs, améliorer la production de vers à soie, la production de feuilles de mûrier sont parmi les appuis apportés aux paysans. La filière de sériciculture fait partie des projets mis en œuvre dans plusieurs zones.