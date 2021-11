Bongolava – L’électrification rurale en marche

La lumière pour bientôt. Grâce aux projets avancés par l’Agence de développement de l’électrification rurale, sept communes rurales du district de Tsiroanomandidy, dont Marotampona, Bemahatazana, Miandrarivo, Ambararatabe, Ambatolampy, Mahasolo et Tsinjoarivo ainsi que les tous les fokontany environnants vont être électrifiés. Tout comme les communes rurales, à savoir Firavahana et Ambalanirana.Ces projets, selon les informations disponibles, « prévoient la mise en place d’une centrale hydroélectrique sur le site de Mandalobe et des centrales mini-réseaux solaires, d’une puissance totale installée de 1,7 Mw, au profit de quelque 66 000 habitants. Les installations devraient être opérationnelles d’ici l’année prochaine ». Ce qui va aider dans la lutte contre l’insécurité dans ces localités, souvent écumées par des actes de banditisme.