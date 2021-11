Antsiranana – Les enseignants de l’IST manifestent encore

La tension a monté d’un cran hier, à l’Institut supérieur de technologie d’Antsiranana. Leur demande de manifester sur la voie publique a été refusée.

Le personnel enseignant de l‘Institut supérieur de technologie d‘Antsiranana (IST-D) a repris, une fois de plus, la manifestation qu‘il a déclenchée il y a un mois. Il réagit ainsi contre le refus de sa demande d‘autorisation de descendre dans la rue afin de présenter publiquement sa situation professionnelle alarmante au sein de l‘Institut.

L‘objectif reste le même qu‘au début, car les enseignants se sentent lésés et leurs revendications légitimes ne sont pas écoutées par les dirigeants du pays. Or, ils ne font que réclamer leurs droits impayés depuis 2017. Aussi ils ont décidé d‘engager une réaction plutôt expressive après cette réponse insatisfaisante des responsables à tous les niveaux. Ce, après plusieurs formes de négociations, a-t-on appris. Cette fois-ci, leur manifestation a eu pour objectif de faire plus de pression sur les responsables concernés pour qu‘ils se penchent sur leurs revendications.

De leur côté, des éléments mixtes de l‘Emmoreg ont quadrillé de bon matin les alentours de l‘établissement afin d‘intimider lesmanifestants pour qu‘ils se soumettent à la décision prise par l‘Organe Mixte de Conception, lors d‘une réunion tenue avec les représentants des enseignants, la semaine passée à lapréfecture d‘Antsiranana. L‘actions‘estdoncamplifiée malgré la dissuasion des forces de l‘ordre. Et les manifestants, soutenus par des étudiants enthousiastes, ont organisé un rassemblement pacifique devant le portail de l‘IST-D pour montrer leur détermination sans dérapage, contrairement à d‘autres qui espéraient déjà agir autrement.

Activités suspendues

Pour éviter toute tentative d‘affrontement, les forces de l‘ordre, dont une partie est encagoulée, se sont retirées petit à petit des lieux. L‘occasiona permis aux enseignants de déclarer que toutes les activités pédagogiques restent suspendues jusqu‘à nouvel ordre. Aucun membre du personnel pédagogique ne se présentera à l‘IST pour dispenser les cours aux étudiants. « La situation actuelle n‘exclut pas la possibilité d‘autres actions plus vigoureuses si nos doléances ne sont pas satisfaites, dont la grève illimitée. Et nous sommes prêts à assumer toutes les conséquences », prévient André Rakotonirina, délégué du personnel enseignant.

Certes, la suspension des cours mettra en péril une génération d‘étudiants, mais dans tous les cas, ils ont affiché visiblement une solidarité inconditionnelle au personnel enseignant. « Nous adhérons entièrement au mot d‘ordre de la revendication de nos enseignants et nous leur demandons d‘aller jusqu‘au bout, car le comportement du gouvernement à leur égard est incompréhensible et leur situation est une honte qu‘il ne faut accepter sous aucun prétexte », exprime Hermé, un étudiant en quatrième année.