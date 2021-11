Antananarivo – Rappel à l’ordre sur les encarts publicitaires

Assainissement à tous les niveaux. La commune urbaine d’Antananarivo, CUA, rappelle qu’il est formellement interdit d’apposer des affiches et des banderoles en dehors des emplacements réservés aux annonces publicitaires. En outre, la CUA insiste que les graffitis et autres sur les clôtures des immobiliers publics et privés sont aussi à bannir. Les contrevenants s’exposent à des pénalités financières de 300 000 ariary ainsi que la destruction de « leurs chefs- d’œuvre ».