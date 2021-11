Amborovy – De l’eau potable pour sept mille habitants

La fontaine a « accouché » finalement d’une eau potable. Les sept mille cinq cents habitants des secteurs Cité, Maroala, Petite Plage, Amborovy-centre, Ankaraobato, Tsarahonenana, Tsararivotra-est, Grand Pavois et Betamanga et Belinta dans le fokontany d’Amborovy, dans la commune urbaine et district de Mahajanga I, vont bientôt bénéficier de l’eau potable.

Le projet du ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène s’insère dans le cadre de l’extension et le renforcement du système d’adduction d’eau potable (AEP) à Amborovy. Le ministre Ladislas Adrien Rakotondrazaka accompagné du gouverneur de la région Boeny, du préfet de Mahajanga, a visité la construction des infrastructures dont les stations de surpression et la Jirama de Mahajanga, lors de son passage, avant le début des compétitions de l’Asief.

Le projet se répartit en deux phases et vise à résoudre le problème du manque d’infrastructures et à fournir environ 2 640m3 d›eau par jour au fokontany d›Amborovy. Le coût des travaux qui dureront quatre mois, est évalué à 3 197 117 980 ariary. « La première phase consistera à installer les tuyauteries. La deuxième étape consistera à mettre en place le réservoir. Le planning prévoit que les travaux seront achevés au mois d’avril. L’eau n’arrivera que lorsque le réservoir sera installé », explique le ministre de l’Eau. La tranche ferme est constituée de travaux préparatoires et des tuyauteries en PVC. Les travaux débuteront dans le fokontany d’Ambondrona à partir de Tsiazonangoly.

La tranche conditionnelle sera composée de la mise en place des surpresseurs, des équipements hydrauliques et des conduites de distribution. « Pour éviter les litiges sur les terrains privés, les canalisations seront installées dans le sens opposé à l’alignement électrique. Soit au bord de la rue afin d’éviter un empiètement dans les terrains particuliers », indique un technicien.

L’adduction d’eau potable est un projet qui date depuis un demi-siècle à Amborovy. Elle sera finalement réalisée et personne n’aura plus soif. Actuellement, les foyers utilisent des tankers et des puits pour obtenir de l’eau potable.