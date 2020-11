Taolagnaro – Flambée de prix des PPN

Depuis quelques semaines, le prix des produits de première nécessité (PPN) dans la ville de Taolagnaro ne cesse de grimper. Un kapoaka de riz importé s’achète à 1 000 Ar et un kapoaka du riz local ou « vary gasy » atteint les 1 200 Ar contre 700 Ar auparavant. De même pour l’huile, le sucre, la farine et biens d’autres produits. Un sac de farine se vend à 110 000 Ar contre 100 000 Ar en début du mois d’octobre.

Face à cette flambée, les habitants se plaignent et lancent un appel de détresse auprès des autorités locales et nationales. Frappé déjà de plein fouet par le Coronavirus, cette augmentation soudaine et frappante ne fait qu’appauvrir davantage les habitants. « Nous avons du mal à rejoindre les deux bouts avec ces prix du PPN sur le marché. Avec cinq enfants à charge, nous avons dû réduire notre consommation », raconte un père de famille qui réside dans le fokontany de Tanambao.