Rugby – Formation : Les coaches doivent maîtriser la pédagogie

Après la série de formations de techniciens à Toamasina à la fin octobre, c’était au tour ce week-end des entraîneurs niveau 1 de la capitale d’en bénéficier. Au stade des Makis à Ando­ha­tapenaka, la formation de deux jours a été animée par Berthin Rafalimanana, dit Zoto, formateur des formateurs de World Rugby, titulaire du diplôme d’entraîneur niveau 3 depuis 2013, sous l’égide de la direction technique nationale.

Quatre vingt douze an­ciens joueurs, entraîneurs de club, stagiaires et professeurs d’EPS de la capitale mais aussi d’Atsinanana et d’Amoron’Imania dont sept filles ont suivi les cours. «J’ai mis l’accent sur la maîtrise de la pédagogie. Il y a des entraineurs expérimentés mais ne savent même pas le pourquoi des choses qu’est la pédagogie » souligne le formateur, Berthin Rafalimanana.

Les cours ont été répartis en différentes catégories. Certains participants seront sanctionnés de certificat en Get into rugby pour les animateurs dans les écoles de rugby, d’au­tres en coaching children pour les entraîneurs et éducateurs des cadets et d’autres en Rugby ready pour les entraîneurs des joueurs compétiteurs. Il y en a aussi qui obtiendront le diplôme d’entraîneur niveau I en rugby à VII et d’autres, niveau I en rugby à XV.