Région Diana – Culture et éducation numériques pour tous

Le ministère des Postes, des télécommunications et du développement numérique va déployer des équipements de partage d’internet gratuit dans des lieux publics stratégiques.

AVEC ce projet appelé « Hotspot wifi gratuit », l’internet sera disponible dans les lieux les plus fréquentés de chacune des vingt-deux régions du pays.

Pour commencer, le ministère a fixé son objectif d’atteindre l’installation des cinquante sites opérationnels d’ici la fin de l’année dont quatre villes chefs-lieux des quatre districts de la province d’Antsiranana, à savoir Sambava, Antsiranana-I, Ambilobe et Ambanja.

En outre, le « Smart village » va aussi compléter ce « Hotspot ». Il s’agit exactement d’un projet complémentaire, mais qui repose sur l’installation d’infrastru­ctures dans un endroit reculé privé de la techno­logie.

Initiative

Le village de Manambato dans le district d’Ambilobe et celui de Bevontro dans la région Sava seront les premiers à bénéficier de ce projet. Selon les explications, l’espace comprendra les services postaux, l’inclusion financière, la connexion internet, l’énergie solaire, et les multi-services.

Car les travaux vont bientôt débuter, le directeur interrégional des postes, de télécommunications et du développement numérique, William Jean Tsimamboly s’est rendu chez le Gouver­neur Daodo Arona Marisiky pour annoncer les bonnes nouvelles et pour les présenter . Dans son propos, ce dernier a confirmé l’importance de la nouvelle technologie dans le développement, tout en louant l’initiative du ministère et gouvernement à désenclaver numériquement les villages les plus reculés.

Pour William Jean Tsimamboly, l’occasion lui a permis d’expliquer da­vantage les différents objectifs de ces deux projets qui répondent bien aux « Velirano n°4 et 11 » du Président Andry Nirina Rajoelina, notamment axés sur l’éducation et la culture pour tous, ainsi que la moder­nisation de Madagascar.

Il a également ajouté que le projet porte non seulement sur l‘innovation technique, mais également sur l’implication des citoyens et d‘autres acteurs concernés par le processus de numérisation.

« L’objectif de ces projets, étant de permettre au plus grand nombre de citoyens de profiter des avantages de la nouvelle technologie et de préparer les villageois ruraux à recon­naître et à exploiter les possibilités offertes par la numérisation » précise-t-il.

Espérons que plusieurs villes enclavées de la région se désignent comme des « Smart villages », car l’Internet s’est révélé indispensable pour la continuité d’un certain nombre d’activités professionnelles et sociales, si l’on se réfère au contexte de la pandémie de coronavirus . Une leçon à tirer.