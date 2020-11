Rallye – RIM : Tests PCR obligatoires

Les pilotes engagés au Rallye International de Madagascar du 13 au 15 no­vembre ont passé des tests PCR, hier à Ambohidahy. Une disposition prise par la Fédération du Sport Automo­bile de Madagascar afin de préserver la santé de tout un chacun.

Comme on dit, le virus circule toujours. De ce fait, il est indispensable de prendre toutes les mesures à cet effet pour endiguer sa propagation. Les tests sont « gratuits et obligatoires », martèle-t-on auprès de la FSAM. Les quarante-trois équipages étaient ainsi invités à se présenter à l’immeuble du Faritany à Ambohi­dahy, hier entre 9h et 14h. « Tout refus de se soumettre à ce test sera sanctionné d’un refus de départ. Tout pilote relevé ‘positif’ sera refusé de départ », a-t-on rajouté auprès de la FSAM.

Le RIM débutera ce vendredi. D’ici là, les résultats de ces tests seront tous disponibles, en espérant qu’aucun des concurrents ne soit contaminé. La course s’étalera sur trois jours. Le parcours comptera quinze épreuves spéciales, d’une longueur totale de 167 km.