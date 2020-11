Loi de finances 2021 – Le projet de loi inaccessible au grand public

Prévu être remis entre les mains des membres de la Chambre basse à la fin du mois dernier, le projet de loi de finances 2020 est jusqu’à présent non accessible pour le commun des mortels. « Dès lors que le document est remis par le ministère de l’Économie et des Finances à l’Assemblée nationale, ce dernier devrait être, par la même occasion, disponible pour le grand public », explique Hony Radert, secrétaire générale du Collectif des citoyens et organisations citoyennes (CCOC).

Le collectif a émis quel­ques recommandations sur l’édition de ce projet de loi qui, jusqu’à présent, n’a eu aucun retour par rapport à la prise en compte ou non de ces recommandations qui se sont penchées notamment sur le renforcement de la protection sociale, ainsi que l’augmentation des budgets alloués aux communautés territoriales décentralisées. Parallèlement, la commission finances, économie et plan de la Chambre haute est aussi en attente du document.

« Le PLF passe présentement en revue à l’Assemblée nationale, c’est une fois seulement après son passage là-bas que nous pourrons nous prononcer », annonce un membre de la commission finances du sénat. De leur côté, les membres de la Chambre basse annoncent que les travaux de commission sont en cours, à leur niveau. Cependant, à la secrétaire générale du CCOC de préciser que « si effectivement les députés ont déjà le document en mains, le fait de ne pas rendre le projet de loi public sort du cadre légal ».