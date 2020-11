Football – Éliminatoires CAN : Positif à la Covid, Anicet sera absent

Positif à la Covid-19, le capitaine des Barea manquera la double confrontation avec la Côte d’Ivoire. D’autres joueurs pourraient venir s’ajouter à la liste des absents.

COUP dur. Abel Anicet Andrianante­naina ratera les deux affiches contre les Ivoiriens. Le capitaine des Barea n’est pas épargné par les soucis de santé. En octobre, il avait déjà manqué les deux matches amicaux des Barea à cause d’une blessure à la cuisse gauche. Cette fois-ci, il a été testé positif à la Covid-19. Il est le deuxième membre de la sélection malgache à contracter le coronavirus, après Jérôme Mombris (ndlr: Mombris avait été testé positif en octobre et s’est rapidement rétabli après).

Le Ludogorets Razgard a officialisé l’information hier matin : « Le milieu de terrain a rapidement été mis en quarantaine. Il manquera les prochains matches de l’équipe nationale de Madagascar ». Forcément, l’international malgache est très déçu : « Je ne sens ni l’odeur des plats ni la senteur des parfums. Mais je reprends peu à peu des forces. Je suis vraiment triste de ne pas pouvoir rejoindre mes coéquipiers. Bon courage à eux ».

Grosse fatigue

Abel Anicet a commencé à sentir des malaises jeudi, en marge de la rencontre contre Tottenham en Ligue Europa. « J’ai eu une terrible migraine le jour de match. J’en ai fait part aux dirigeants de mon club. On m’a proscrit des médicaments et je me suis reposé, puis je me suis senti mieux. Cependant, je n’étais pas au top de ma forme sur le terrain. Après le coup de sifflet final, j’ai ressenti une grosse fatigue », raconte-t-il. Deux jours avant ce rendez-vous, il avait passé un test dont le résultat fut négatif. Mais vendre­di matin, un autre test a confirmé sa contamination.

D’autres joueurs pourraient rejoindre la liste des absents, notamment Njiva Rakotoharimalala et Ibrahim Amada. Concernant Lalaina « Bolida » Nomenjanahary, il sera là pour le 12, pas pour le 17. Après Abidjan, il reviendra auprès de son épouse qui est sur le point d’accoucher.

Par rapport à tous ces soucis, Nicolas Dupuis a fait une déclaration inquiétante hier : « Ce mardi, nous aurons deux séances d’entraînement. Puis mercredi, nous foulerons la pelouse du stade Ouattara. Le nombre d’absents potentiels en raison de la crise ou en raison de problèmes de visa est comme nous le disions il y a quinze jours, pénalisant ».

Coup d’envoi avancé

Le match de ce jeudi, opposant la Côte d’Ivoire à Madagascar au stade Alassane Ouattara d’Abidjan, débutera à 16h heure locale, soit 19h heure malgache. Le coup d’envoi de la rencontre a été avancé sur recommandation de la Confédération Africaine de Football. Initialement, la rencontre devait commencer à 19h heure locale, soit 22h heure malgache.