Filière litchi – Campagne précoce mais encourageante

La campagne litchis à Toamasina commence plus tôt que prévu avec les mêmes conditions favorables que l’année dernière.

Largement suffisante. C’est de cette manière que les opérateurs décrivent la prochaine campagne de litchi qui est prévue s’ouvrir d’ici quelques jours pour la région Atsina­nana. « La campagne litchis de cette année sera précoce, l’ouverture est prévue le 12 ou le 13 de ce mois-ci. Pour ce qui est de la quantité, nous sommes rassurés. C’est une bonne année car la plupart des arbres portent des fruits. De plus les importateurs ont diminué les quantités commandées de 20% sur l’Europe » s’enthousiasme Georges Geerearts, vice-président du Centre Technique Horticole de Toamasina (CTHT).

Ce centre vient de mettre en place un dispositif de suivi et de prospections périodiques dans les principales zones de productions de litchi du pays afin d’apprécier l’état de développement des fruits et apporter des informations complémentaires sur la période de collecte de manière à mettre ces paramètre à disposition de toute la chaîne de valeur de la filière. Selon le rapport des techniciens du CTHT, les conditions climatiques ont été favorables au développement des fruits avec des pluies faibles mais bien réparties. Ainsi, la campagne de cette année renoue avec une certaine normalité en termes de production. Près de 82% des quelque mille quatre cent arbres fruitiers sont déjà en production dans les parties sud et nord de la région Atsinanana.

Ce chiffre reste nettement supérieur à celui enregistré la saison précédente (35%), à la même période. Cepen­dant, le rendement doit être mis en avant, car comparé à d’autres fruits comme les mangues avec deux millions de tonnes sur le marché, le litchi a encore du chemin à faire. Par ailleurs, les litchis ont commencé à occuper les marchés de la capitale, notamment à Anosibe et Anosy malgré que la maturité de ces fruits déjà disponibles sur le marché local ne soit pas encore dans les standards de qualité notable.

Paramètres inconnus

« Nos estimations affichent une qualité qui sera bien au rendez-vous avec cette pluviométrie favorable. Reste une inconnue, l’attitude du consommateur, en ces temps de pandémie on manque de visibilité sur la commercialisation. Difficile de prévoir les ventes, par contre je suis persuadé que les fruits ont le vent en poupe car leur consommation participe à notre défense immunitaire » rajoute le vice président du CTHT.

Malgré ces paramètres qui sont difficiles à déterminer à l’avance, Madagascar est le troisième plus gros producteur mondial de litchis, derrière la Chine et l’Inde, avec une production annuelle d’environ cent mille tonnes. Le pays exporte un quart de ce volume, principalement vers le marché européen soit près de 80 % des importations de l’Union Européenne.

Ainsi, Madagascar enregistre une production annuelle de près de cent mille tonnes, dont le quart est destinée à l’Europe. Une très grande partie pourtant, pourrit ou est destinée au marché local. Le prix du panier varie entre dix à vingt mille ariary. Ce prix ne cessera de diminuer jusqu’à ce que tous les litchis des autres régions envahissent les marchés d’Antana­narivo. Selon les informations, les litchis sont de meilleure qualité et sont de plus en plus rouges.