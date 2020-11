Développement numérique – Des équipements exonérés

Le dernier conseil des ministres a accordé des facilitations de dédouanement pour les matériels d’équipement du projet de digitalisation du ministère des Postes, des télécommunications et du développement numérique. Il s’agit de 200km de fibre pour le projet de digitalisation de la gouvernance, des caméras de surveillance pour couvrir la ville d’Antana­narivo, des matériels de visioconférence , de la VoIP et du data center.

Le matériel est prévu arriver à Madagascar le 14 novembre prochain. Il a été précisé que l’exonération se présente comme une forme de prise en charge des frais de dédouanement par le ministère de l’Économie et des finances. C’est le seul lot prévu et attendu pour activer le projet étatique de digitalisation et qui sera supporté par le ministère de l’Économie et des finances. Le ministère des Postes, des télécommunications et du développement numérique précise que c’est le seul arrivage qui bénéficiera de cette facilitation de dédouanement.