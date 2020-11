BACC enseignement général et technique – Taux de réussite de 43.50% pour Mahajanga

Les résultats de l’examen du baccalauréat, enseignement général et enseignement technique, dans la Province de Mahajanga, ont été publiés hier après-midi. La délibération s’était déroulée hier matin au lycée Philibert Tsiranana.

Le taux de réussite est resté le même qu’en 2019, d’après le Président de l’Université de Mahajanga, Professeur Odilon Tiandaza Dinaraly.

« Le taux de réussite est de 43,5% pour l’enseignement général sur les 16670 candidats inscrits et un taux de 69.71% sur les 865 candidats recensés au niveau de l’enseignement technique cette année. Les conséquences du corona­virus n’ont pas affecté les résultats », a indiqué le Président. Le lauréat pour l’enseignement général a obtenu la moyenne la plus élevée de 16.76 sur 20 contre 17.47 sur 20 pour l’enseignement technique et professionnel.

En 2019, le taux de réussite était de 39.97% pour l’enseignement général.