Athlétisme – Sidonie Fiadanantsoa au centre de Dakar

Stage de haut niveau. L’athlète du club HTTA Diana, Sidonie Fiadanantsoa, s’est envolée ce samedi pour le Sénégal. Cette triple médaillée d’or des Jeux des îles de l’océan Indien de Maurice en 2019, en 100m plat, 100m haies et 4x400m, y va pour un stage de haut niveau d’un an renouvelable.

Elle prend ainsi la place de Bezara Jean Robert à l’African athletics developpement center(AADC) de Dakar. «Bezara qui est lui aussi du club HTTA, était en stage à Dakar depuis deux ans mais n’a pas fait preuve dernièrement de performance durant la période de crise sanitaire liée au coronavirus », explique la présidente de la Fédération malgache d’athlétisme, Norolalao Andriamahazo. Sidonie est parmi les athlètes du pays bénéficiaires de la bourse de la Confejes (Conférence de la jeunesse et des sports) dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Et concernant les pensionnaires du centre international de Maurice, le double médaillé d’or des derniers Jeux de îles, en 400m et 4x400m, Todisoa Franck Honoré Rabearison, alias Kalin, qui y est depuis 2017, poursuit son stage à l’île aux dodos tandis que Claudine Njarasoa Nomenjanahary, double médaillée d’or des Jeux de Maurice en 200m et 4x100m n’y retournera plus.