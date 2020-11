Agence de traduction, de quoi s’agit-il ?

Une agence de traduction est un prestataire de services de traduction. Elle couvre généralement un grand nombre de combinaisons linguistiques, et assure les traductions générale, technique, et certifiée.

Quels sont les services qu’elle offre ?

Toutes les agences de traduction fournissent des services de traduction, mais il y en a celles qui proposent des services d’interprétariat aussi. De plus, si l’agence a un nombre d’effectif intéressant, elle peut proposer des services supplémentaires, comme le contrôle qualité du document traduit afin de vérifier que le texte est équivalent à l’original et qu’il est exempt de fautes. Les services supplémentaires peuvent être optionnels ou inclus dans l’offre standard de l’agence.

Quels sont ses atouts ?

D’abord, elle possède une équipe de traducteurs professionnels qui maîtrisent beaucoup de langues et qui sont spécialisés dans des types de traduction variés. Cela permet à l’agence de ne pas se limiter à la traduction générale, mais de se lancer aussi dans la traduction technique qui nécessite un cumul de connaissances solides dans la spécialité en question et un vaste lexique technique dans les langues source et cible. Cela est un grand atout parce qu’il évite au client de chercher ailleurs, car tous ses besoins peuvent être satisfaits dans le même endroit.

De plus, avec le temps, les agences de traduction développent des méthodes très efficaces de gestion des projets multilingues afin d’optimiser le temps investi dans le travail. Il est toujours préférable de livrer le produit dans les plus brefs délais et en assurant la meilleure qualité, ce qui n’est pas toujours possible pour les traducteurs indépendants.

Aussi, de nombreuses agences de traductions offrent désormais des services de traduction en ligne.

De quoi dépendent les tarifs de traduction ?

Chaque entité de traduction, qu’elle soit une agence ou un freelance, calcule ses tarifs différemment. Par exemple, il y a ceux qui facturent le client sur le nombre de mots traduits, et il y a d’autres qui se basent sur le nombre de pages.

Le tarif final dépend aussi des services fournis : la traduction était-elle faite avec ou sans relecture ? La traduction est-elle générale, certifiée ou technique ?

Il faut consulter les offres et frais de plusieurs entreprises de traduction afin de se décider sur le choix à faire.