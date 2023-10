TENNIS – CIRCUIT ITF 30 – Noémie Raoelina et Rishi Ragav favoris

Après le premier essai réussi de la semaine dernière où Noémie Raoelina chez les filles et Rishi Ragav Janakaraj sont les deux vainqueurs de la première étape, quarante deux jeunes raquettes issues de douze nationalités s’affrontent du 9 au 13 octobre pour chercher le titre final au Club Olympique de Tana­narive, Ilafy dans le cadre du circuit ITF J30 junior. Poursuivant son programme de développement du tennis malgache et pour offrir plus de rencontres internationales dans le but de relever le niveau des raquettes malgaches en limitant les dépenses des parents, la fédération malgache de tennis (Fmt) s’investit sans compter pour offrir des circuits internationaux pour les juniors à domicile qui ne présentent que des avantages aux joueuses et joueurs locaux. Chez les garçons, par rapport à la première étape, douze pays dont la France, l’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Australie, l’Égypte, la Pologne, le Canada, le Liban, l’Italie, l’Inde, le Grande Bretagne et le pays hôte Mada­gascar sont en lice. L’indien Rishi Ragav Janakaraj qui a remporté la victoire à la première étape est l’homme à battre durant les cinq jours de compétition. Pour les porte-fanions de Madagascar, Mahefa Rakotomalala, Mirija Andriantefihasina, Tefy Ranja Rabarijaona, Hasina Mathieu Rabarijaona, Idealy Fandresena Andrianiaina, Aritoky Razafin­drakoto et Tsilavina Nirina Andrianantoandro tenteront de faire front aux étrangers pour marquer des points à la maison. Chez les filles, elles sont au nombre de vingt-deux issues de huit pays dont Madagascar le pays hôte, la Grande Bretagne, l’Inde, l’Ukraine, l’Afrique du Sud, les États- Unis d’Amérique et la France.

Attribution des points

L’adversaire à faire tomber pour les filles sera Noémie Raoelina qui jouera sous la bannière française. Elle vient de démontrer la semaine dernière sa forme étincelante en s’adjugeant le titre de la première étape vendredi dernier. Madagascar sera représenté par six filles notamment Fitia Robinson Andrianafetra, Iriela Rajaobelina, Ravaka Noémie Ramanantoanina, Elisoa Andriantefihasina, Aina Harisoa Imana Randria­naolo, Onisoa Mya Andriama­narivo, Mitia Martinez, Ngotia Martinez et Soa Ainatia Andriamaniraka. Par rapport à la première étape du 2 au 6 octobre, Iriela Rajaobelina défendra la couleur malgache avec ses compatriotes. L’importance de ce circuit ITF junior J30 est l’attribution des points dans le classement mondial junior selon les étapes franchies à partir des quarts de finale. Pour le vainqueur, 25 points lui sont attribués, 13 points pour le finaliste, 6 points pour les demi-finales et trois points pour les quarts de finaliste. « Pour moi, l’objectif est de garder le rythme de la semaine dernière et j’essaierai d’aller jusqu’au bout de la LEG two », confie Noémie Raoelina, victorieuse de la première étape vendredi dernier au COT d’Ilafy.