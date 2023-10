SOFIA – Cinquante mille certificats fonciers distribués

Les conflits fonciers qui génèrent de l’insécurité vont diminuer dans la région de Sofia, et les productions rizicoles vont augmenter. Cinquante et un mille certificats fonciers ont été distribués dans cette région, la semaine dernière. Selon le gouverneur de la région de Sofia, des habitants de cette région s’entretuaient, pour des problèmes de terrain. Cette région est un grenier à riz. Ses paysans exploitent des terrains pour en produire. « Le président Philibert Tsiranana s’est battu pour restituer la terre au peuple malgache. Nous allons poursuivre les efforts qu’il a entrepris », a déclaré le ministre de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, Houlder Ramaholimasy, durant la cérémonie de distribution de quatre mille certificats fonciers, dans le district d’Antsohihy. Il a annoncé, à l’occasion, qu’à partir de l’an 2024, le défi est de distribuer à près d’un million de familles, des certificats foncier par an, au moins en 5 ans, pour atteindre jusqu’à cinq millions de cible, en 5 ans. Pour le moment, seuls 20% des parcelles sont sécurisés et matriculés. Le MATSF se lance comme défi d’augmenter ce taux à 100%.